Torniamo in Premier League per scoprire le nuove maglie del Watford 2017-2018, prodotte per la prima volta nella storia del club inglese da adidas. Dopo Puma e Dryworld, il brand tedesco è il terzo marchio in tre anni a comparire sulle maglie degli Hornets.

Prima maglia Watford 2017-2018

La nuova maglia del club dell’Hertfordshire mantiene il giallo come colore principale, abbinato al rosso per le finiture. Lo scollo a V a contrasto è contornato da una cucitura a vista che si sviluppa sulle spalle, mentre le tre strisce adidas, in rosso, sono cucite lungo i fianchi.

Il logo del main sponsor Fx Pro e del partner tecnico adidas sono applicati in rosso sulla parte frontale della maglia, stesso colore per le stampe di nomi e numeri applicate sul retro. Il look casalingo degli Hornets si spezza con pantaloncini e calzettoni neri con strisce adidas rosse.

Seconda maglia Watford 2017-2018

In trasferta adidas rimpiazza il bianco della passata stagione con un vivace rosso attraversato da una fascia diagonale nera che scorre sulla parte inferiore della maglia. L’inserto nero è accompagnato da una sottile striscia bianca, coordinata con le stripes di adidas poste sulle spalle.

In questa versione il bianco caratterizza il logo del main sponsor, quello di adidas e le personalizzazioni applicate sul retro. La divisa si completa con pantaloncini e calzettoni rossi con trisce adidas bianche, o in alternativa con quelli della versione home.

Maglia portiere Watford 2017-2018

Presentate anche le nuove divise da portiere, caratterizzate da modelli a tinta unita con scollo a V e strisce adidas a contrasto. La prima versione propone un azzurro chiaro, abbinato al blu navy delle finiture.

La seconda versione della maglia da portiere è completamente nera, con inserti stilistici e loghi in bianco. Lo stesso colore nero contraddistingue anche i pantaloncini e i calzettoni, sempre accompagnati dalle strisce adidas bianche.

Un altro cambio di sponsor tecnico per il Watford che per questa stagione si affida alla famosissima adidas. A mio avviso le divise degli Hornets fanno un netto passo indietro rispetto a quelle sfornate da Dryworld nella passata stagione e a quelle firmate Puma di due anni fa.

Qual è la vostra impressione sui nuovi kit del Watford 2017-2018?