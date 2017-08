Per la settima stagione consecutiva è adidas a firmare le maglie del West Bromwich Albion 2017-2018, per il club delle West Midlands che partecipa alla Premier League sono due le casacche presentate.

Attualmente non è chiaro se i Baggies avranno a disposizione anche un terzo kit o se dovranno accontentarsi di due come nella passata stagione.

Prima maglia West Bromwich Albion 2017-2018

La prima maglia è blu con cinque strisce verticali bianche che la attraversano sulla parte frontale. Rispetto alla scorsa annata scompare il celeste per le finiture, mentre il bianco cede al blu il ruolo di colore dominante, protagonista in tutta la parte posteriore della maglia e sulle maniche monocolore.

Il bianco riempie il colletto a V, le tre strisce adidas che corrono lungo i fianchi e le personalizzazioni applicate sul retro, mentre il logo dello sponsor tecnico e cucito in rosso sul petto. Sul fronte domina il nuovo jersey sponsor Palm, azienda cinese che si occupa di aspetti eco-ambientali.

Nelle gare casalinghe i Baggies abbinano alla casacca palata dei pantaloncini bianchi con strisce adidas applicate in blu e il logo dell’azienda tedesca cucito in rosso sul retro. “Caduta di stile” per i calzettoni bianchi che presentano il logo adidas in blu, scoordinato rispetto al rosso di maglia e pantaloncini.

Un kit forse poco accattivante e all’altezza del livello medio della Premier League, soprattutto considerando l’ottima divisa dello scorso anno con finiture celesti e colletto alla coreana abbottonato.

Seconda maglia West Bromwich Albion 2017-2018

In trasferta il nero gessato di celeste della scorsa stagione lascia il posto a una divisa bianca con maniche rosse e scollo a V blu navy.

Le strisce adidas sono poste sui fianchi e si combinano cromaticamente con il colletto. Nella versione away il logo di adidas è cucito in blu mentre il main sponsor si abbina al rosso delle maniche e delle personalizzazioni applicate sul retro.

I pantaloncini e i calzettoni in versione away sono completamente rossi con strisce e loghi adidas blu navy. I numeri applicati sui pantaloncini sono invece bianchi.

Maglia portiere West Bromwich Albion 2017-2018

Presentate ufficialmente anche le due divise per i portieri, create sul medesimo template. I colori scelti dal club sono il verde chiaro come prima scelta e il nero come kit away. La maglia presenta uno scollo a V bianco da cui si diramano le tre strisce adidas poste sulle spalle.

I loghi di adidas e del main sponsor sono applicati in bianco in entrambe le versioni, come le stampe di nomi e numeri. Pantaloncini e calzettoni sono creati su un modello monocolore con loghi e strisce adidas bianchi.

Non una collezione indimenticabile quella presentata dal WBA e che rende difficile non vedere il passo indietro rispetto alle accattivanti maglie della passata stagione. Come giudicate i nuovi kit dei Baggies 2017-2018?