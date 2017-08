Ultimo ballo, o meglio translato nell’ambito dello sportswear, ultima collezione disegnata da Nike per il Werder Brema nella Bundesliga 2017-2018. Come noto già dallo scorso marzo, il club della città dei musicanti dalla prossima stagione cambierà sponsor tecnico e migrerà verso gli inglesi della Umbro.

Andiamo a vedere più nel dettaglio l’ultimo lavoro fatto da Nike per i tedeschi.

Prima maglia Werder Brema 2017-2018

La maglia casalinga dei biancoverdi oscilla tra classicismo e novità: l’aspetto tradizionale è dettato dalla tinta unita di color verde scuro (abbandonate quindi le strisce orizzontali della stagione passata), la novità invece è la totale assenza del colore bianco, soppiantato da tre inserti verdi lime sui fianchi e sul parte del colletto.

Il verde lime viene utilizzato nuovamente anche per lo swoosh Nike, per l’acronimo “SVW” all’interno del collo e per le personalizzazioni sul retro della divisa.

Il kit casalingo si completa con i pantaloncini della medesima tonalità della divisa home, arricchiti da una riga lime su entrambi i lati, e con i calzettoni verde fluo impreziositi dal ricamo della scritta “Werder” e da una grafica a righe sul polpaccio.

Seconda maglia Werder Brema 2017-2018

Nella divisa da trasferta troviamo il colore assente nel kit casalingo, ossia il bianco. Essa è decorata da sette righine orizzontali verdi ripetute anche sul retro. Il verde fluo anche qui mette in risalto una parte del colletto e le righe lungo i fianchi.

L’away kit si completa con pantaloncini e calzettoni bianchi, sempre con inserti verde lime, per un look interamente bianco.

Terza maglia Werder Brema 2017-2018

La terza divisa non è una novità assoluta, infatti è quella viola con finiture arancio fluo usata lo scorso anno come seconda. Viola sono pure i calzoncini, mentre i calzettoni arancioni spezzano la monocromia del completo.

In questo caso l’acronimo “SVW” è stampato sul retro del collo.

Font Werder Brema 2017-2018

In attesa di scoprire i kit Umbro per la stagione successiva, come giudicate le ultime divise disegnate da Nike per il Werder Brema 2017-2018?