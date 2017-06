In Premier League continuano senza sosta le presentazioni dei nuovi kit per la prossima stagione, oggi tocca a Umbro che ha svelato le maglie del West Ham 2017-2018.

Prima maglia West Ham 2017-2018

La nuova maglia è ispirata ai tempi di Billy Bonds e Trevor Brooking, in particolare al periodo 1976-1980 griffato Admiral, stagioni in cui gli Hammers persero una finale in Coppa delle Coppe e conquistarono la FA Cup militando in seconda divisione.

Il design prevede il corpo claret con spalle e maniche celesti, colletto a girocollo e una ‘V’ tono su tono sul petto che va a riprendere la maglia del passato e allo stesso tempo richiama i martelli del logo societario.

Il tocco di Umbro è sulle maniche dove torna un cavallo di battaglia dell’azienda inglese proprio negli anni ’70 e ’80, la striscia con il doppio diamante ripetuto in serie. All’epoca la banda in genere era cucita, stavolta i loghi sono realizzati tono su tono.

Il retro presenta la scritta “The Hammers” e un riferimento alla Union Jack, la bandiera del Regno Unito che nel 1896 campeggiava sulle maglie del Thames Ironworks, il nome con cui fu fondato l’attuale West Ham United.

I pantaloncini sono bianchi e sui lati riprendono la banda logata Umbro, sempre tono su tono, bianchi anche i calzettoni con i colori sociali a decorare il risvolto.

Seconda maglia West Ham 2017-2018

La divisa away sposa il nero ed è ravvivata dalle finiture celesti che investono integralmente anche lo stemma degli Hammers ricamato sul cuore. Lungo le maniche scorre una riga celeste con i loghi Umbro, sul retro una cucitura a ‘V’ granata mette in risalto il richiamo alla Union Jack.

I pantaloncini e le calze sono total black con inserti celesti.

Maglie portiere West Ham 2017-2018

Due le divise a disposizione per l’ultimo baluardo a difesa della porta degli Hammers. La prima è gialla con inserti neri, la seconda è blu con finiture in rosso. In entrambi i casi lo stemma del club è ricamato nella versione classica.

Le maglie Umbro del passato

Che ne pensate del lavoro di Umbro per le maglie del West Ham 2017-2018? Dite la vostra nei commenti!