“I’m forever“, sono per sempre. Questo è il motto che accompagnerà il West Ham durante la stagione 2018-2019. Una campagna che intende celebrare il profondo ed eterno legame che unisce il club, i giocatori e i tifosi. Il motto ha ispirato anche la presentazione delle nuove maglie home e away griffate Umbro.

Per celebrare l’occasione gli Hammers hanno invitato un gruppo di giocatori che hanno fatto la storia del club, oltre ai principali protagonisti della stagione appena conclusa. A vestire le nuove maglie sono state le leggende Billy Bonds e Trevor Booking, i protagonisti della promozione del 2012 Carlton Cole e Jack Collison, l’attuale capitano Mark Noble, il giocatore dell’anno Marko Arnautovic, il giovane dell’anno Declan Rice, nonché le stelle della sezione femminile Ellie Zoepfl e Andria Georgiou.

Prima maglia West Ham 2018-2019

Sebbene i colori siano sempre i tradizionali claret blue, bordeaux e celeste, spicca immediatamente l’assenza delle classiche maniche celesti. Infatti la maglia è completamente bordeaux, decorata con delle sottili pinstripes orizzontali di una tonalità più scura.

Il celeste trova spazio nel sottile bordino del colletto a girocollo e soprattutto nella fascia diamantata a bordo manica. Il retro del colletto ospita il lettering IRONS, in omaggio al club delle origini.

In realtà quella delle maniche non completamente celesti è una soluzione adottata occasionalmente e in varie forme da quasi tutti gli sponsor tecnici degli Hammers del passato, da Umbro a Fila, fino ad Adidas e Bukta. Il ricordo va soprattutto alle due versioni proposte da Adidas nelle stagioni 1985-1987 e 2004-2005, anch’esse decorate da pinstripes orizzontali.

I pantaloncini e i calzettoni sono bianchi come da copione. Il bordeaux e il celeste sono utilizzati per le sottili decorazioni e i bordi.

Seconda maglia West Ham 2018-2019

Anche la maglia da trasferta del club con sede nel quartiere londinese di Stratford è una piccola rivoluzione. In passato le seconde maglie degli Hammers sono quasi sempre state bianche o celesti, in origine spesso semplici copie in negativo della versione casalinga.

La maglia away della prossima stagione, invece, è colorata di una tonalità di ciano molto scura, mentre sono bordeaux le fasce diamantate sul bordo manica, il colletto a girocollo e la fascia che chiude la parte posteriore della maglia. Gli altri dettagli, invece, rappresentati dal lettering IRONS e soprattutto dallo stemma monocromatico, sono gialli.

I pantaloncini sono ciano scuro con sottili rifiniture bordeaux e stemmi gialli. I calzettoni sono gialli con un ampio bordo ciano scuro e bordeaux.

Maglie portiere West Ham 2018-2019

Per l’occasione sono state presentate anche le divise per i portieri: completo casalingo antracite con maniche grigie in casa e divisa verde fluo per le trasferte con maniche più scure e inserti blu su colletto e polsini.

Come giudicate le nuove maglie del West Ham 2018-2019?