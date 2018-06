Quanti di noi hanno coltivato la loro passione per il calcio e per i suoi colori con gli album delle figurine? Credo sia una domanda retorica per chi legge queste righe, così come chiedere se qualcuno non ha mai desiderato vedere le figurine dei calciatori non inclusi nella raccolta.

The MIFA Project, creato da Dave Will Design, punta a colmare questa lacuna in occasione dei Mondiali 2018. Ma non solo: invece di applicare al formato classico della figurina la foto dei calciatori mancanti, il collettivo ha invitato designer e semplici appassionati a “prenotare” un giocatore e creare un’illustrazione per lo stesso. Il risultato è una collezione di forte impatto e molto colorata a cui hanno partecipato anche gli italiani Andrea Buongiorno e Massimo Gangemi.

Abbiamo selezionato una figurina per ogni nazionale, per darvi solo un assaggio di questa grande raccolta.

GRUPPO A

Russia – Arabia Saudita – Egitto – Uruguay

GRUPPO B

Portogallo – Spagna – Marocco – Iran

GRUPPO C

Francia – Australia – Perù – Danimarca

GRUPPO D

Argentina – Nigeria – Croazia – Islanda

GRUPPO E

Brasile – Svizzera – Costa Rica – Serbia

GRUPPO F

Germania – Messico – Svezia – Corea del Sud

GRUPPO G

Belgio – Panama – Inghilterra – Tunisia

GRUPPO H

Polonia – Senegal – Colombia – Giappone

Quale tra quelle della collezione è la vostra figurina preferita? Vorreste un album con solo figurine illustrate di calciatori come queste?