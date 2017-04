In occasione del quinto anniversario dalla scomparsa di Piermario Morosini, tutte le squadre in cui il giovane calciatore ha militato giocheranno con la toppa #25MoroDay. Atalanta, Bologna, Livorno, Reggina, Udinese e Vicenza ricorderanno il giocatore bergamasco nella prossima partita, il Padova invece ha già sfoggiato la patch lunedì nel posticipo di Lega Pro.

L’iniziativa è stata organizzata dall’associazione Live Onlus che da anni dona defibrillatori in tutta Italia.

Queste le partite coinvolte nel Moro Day:

Livorno-Tuttocuoio

Foggia-Reggina

Roma-Atalanta

Palermo-Bologna

Napoli-Udinese

Vicenza-Pro Vercelli

Tutte le maglie indossate saranno donate a Live Onlus per il progetto #nelcuoredelcalcio, con l’obiettivo di raccogliere fondi per l’acquisto di nuovi defibrillatori e per realizzare iniziative benefiche in collaborazione con l’Assocalciatori.

La toppa Moro Day 25

Anche la primissima squadra di Piermario Morosini, la Polisportiva Monterosso di Bergamo, scenderà in campo con la toppa speciale.

Live Onlus ha ringraziato sul suo sito ufficiale tutte le squadre e i calciatori che hanno aderito all’iniziativa.