Ricordate la collezione vintage di Emilio Sansolini che poco più di tre anni fa diventò virale sul web?

Il designer italo-argentino è tornato in auge con il progetto Vintage Football Town e la “The Nations Collection”, una serie di maglie classiche delle principali nazionali di tutto il mondo. Questa volta però non si tratta solo di una collezione digitale, le casacche sono state davvero prodotte e sono disponibili per l’acquisto.

Il design delle divise si caratterizza per l’elegante scollo a ‘V’ e il bordo delle maniche con i colori nazionali, nonchè per il motivo a righine tono su tono. Il tessuto è 100% cotone e sono made in Portogallo.

Tutti gli emblemi sul petto sono ricamati, così come il soprannome delle squadre sul retro del collo.

Curato anche il packaging, le maglie sono vendute in una scatola old style con il logo della collezione.

“Con Vintage Football Town abbiamo deciso di fare maglie eleganti, semplici, che possono essere usate nel tempo libero in generale, e non solo in un contesto calcistico”, sono le parole dell’autore Emilio Sansolini. “Le magliette degli ultimi anni, a causa dei disegni delle marche sportive e degli sponsor, mi sono sempre sembrate poco eleganti. Con Vintage Football Town vogliamo dare stile all’abbigliamento sportivo”.

La Nations Collection è disponibile su RetroFootball nelle versioni uomo, donna e bambino, prezzi da 33,90 € a 49,90 €.

Qual è la vostra preferita e come giudicate globalmente questa collezione vintage?