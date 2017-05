La famiglia di New Balance continua ad ingrandirsi, è stato infatti ufficializzato l’accordo con l’Athletic Club di Bilbao a partire dal 2017-2018. Il brand americano succede a Nike e firmerà le maglie del club basco fino al 2023.

Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli, nè la data di presentazione dei nuovi kit. È invece partito un concorso sulla pagina Facebook di New Balance per vincere la nuova maglia home dell’Athletic Club.

I baschi si aggiungono alla “truppa” New Balance Football che comprende già Liverpool, Siviglia, Lille, Celtic, Porto e Shamrock Rovers.