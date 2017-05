Il finale di stagione, in coincidenza con le partite “clou” e le finali dei più importanti tornei continentali, è sempre la più interessante vetrina per i brand che lavorano sul calcio. Nike, regina in queste dinamiche di presentazione, quest’anno stupisce presentando una collezione ad hoc per la finale di Champions League, il “Time to Shine” Pack.

Arancione e blu a caratterizzare questa collezione che è ispirata proprio a Cardiff, città dove si disputerà la finale e dove questi scarpini faranno il loro esordio ufficiale ai piedi dei professionisti di Real Madrid e Juventus.

Nessun sostanziale cambiamento nelle versioni di Mercurial, Hypervenom, Magista e Tiempo che restano fedeli ai modelli utilizzati fino ad oggi. Unica citazione per le Magista Opus (la versione “bassa” di Nike Magista) che non mantiene la tomaia vista nella colorazione Radiation Flare, ma ritorna a quella da sempre usata nei precedenti pack.

Nella galleria sotto potrete apprezzarle singolarmente, ma vi segnaliamo uno dei 4 scarpini perché (almeno secondo noi) ha una particolarità: è facilmente riconducibile ad una colorazione già utilizzata qualche tempo fa in un’altra collezione, riuscite ad indovinare a quale ci riferiamo?

Nike Time To Shine Pack

Tutti i prodotti del Time to Shine pack saranno disponibili dal 25 maggio presso SoccerHouse24 rivenditore specializzato affiliato.