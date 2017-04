Attualmente, nel panorama delle scarpe da calcio, c’è un atleta Nike che principalmente crea molto rumore attorno a sè quando viene presentato un suo nuovo prodotto. Ovviamente ci riferiamo a Cristiano Ronaldo, oggi icona del Real Madrid.

Se fino a qualche anno fa gli venivano dedicate “solo” alcune versioni del modello Mercurial, adesso siamo al 4° capitolo di una saga che è composta da 7 presentazioni totali, nelle quali si ripercorre la carriera di CR7 fin dagli inizi. Oggi è il giorno di “Forged for Greatness” (forgiato per la gloria).

Questo nuovo capitolo, e quindi i suoi nuovi scarpini, ripercorrono la fase della carriera in cui Ronaldo approda a Manchester. In quegli anni, per sua stessa ammissione, Cristiano si forma in maniera particolare come uomo, atleta e professionista, riuscendo a conciliare talento (quello non mancava) e concretezza, grazie anche all’aiuto di Ferguson che crede in lui fin dal primo istante.

La fiducia dell’allenatore che, al momento del suo approdo, gli consegna la maglia numero 7 (a Manchester sponda United ha sempre avuto un certo peso…) e Cristiano Ronaldo ripaga a suon di trofei oltre che consacrarsi anche a livello personale (pallone d’oro 2008). E’ il momento dove, appunto, si forgia il campione che ammiriamo ancora oggi.

Nike Mercurial Superfly “Forged for Greatness” CR7

Venendo agli scarpini che il portoghese indosserà a breve, replicano alla perfezione il concetto di “forgiare”, tipico del metallo rovente. Infatti la base dello scarpino (a partire dai tacchetti) è di color arancio-rosso acceso (avete presente il metallo incandescente?) proprio a richiamare il calore, il talento di CR7.

La scarpa man mano che saliamo invece inizia a prende i colori del viola, del blu, del grigio, del metallo che si è finalmente fuso, che finalmente è forgiato, proprio come accade negli anni a Ronaldo a Manchester. Nella parte interna troviamo la sigla CR7, proprio a determinare come anche lui possa sedersi al tavolo dei campioni che in passato hanno vestito quella casacca nei “Red Devils”.

Nike Mercurial Vapor “Forged for Greatness” CR7

Tutti i nuovi prodotti legati alla collezione “Forged for Greatness” di Cristiano Ronaldo saranno disponibili a partire dal 10 Aprile su SoccerHouse24 sia nelle versioni top di gamma, che economiche (per adulto) e sia in quelle da bambino.