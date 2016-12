Nike rilascia sul mercato l’ultima collezione dell’anno e fa contenti i puristi e gli amanti del classico oltre che del pellame. Ecco le Nike Premier “Triple Black” e “Triple White”, due colorazioni molto classiche in edizione limitata.

Le caratteristiche tecniche delle Nike Premier non cambiano, la morbida pelle di canguro e capra e la grande flessibilità restano i punti cardine di questo scarpino classico che punta tutto su comodità e tocco di palla.

Lo scarpino bianco è sempre stato affascinante. Un tempo era il modo per distinguersi, era il colore anomalo e fuori dagli schemi. Ad oggi è una scelta molto meno eccentrica, visti i colori accesi che si vedono durante le partite.

Solitamente ai piedi di giocatori con molta personalità, ricordiamo tra i recenti Schweinsteiger e Kroos che sono sempre stati molto legati al colore bianco. Andando un po’ più indietro, come dimenticarsi di Rivaldo? Oggi le Nike Premier offrono la possibilità di calzare un prodotto classico, tradizionale, ma molto elegante.

La colorazione total black ha bisogno di molti meno commenti e sicuramente regalerà momenti di soddisfazione a chi da sempre ama la scarpa da calcio storica, tutta nera.

La Nike Premier è un prodotto ideale per chi cerca uno scarpino classico, in pelle ed allo stesso tempo molto leggero e dotato di una grande flessibilità. La suola FG permette di utilizzarle sia su terreni compatti in erba vera che su campi sintetici, grazie ai tacchetti conici.

Entrambe sono già disponibili all’interno dello store di SoccerHouse24.