Nike Football presenta oggi tutta la collezione completa Radiation Flare che va ad unirsi alle nuove Nike Hypervenom 3 presentate qualche giorno fa (per chi se le fosse perse), e che subito sono andate in rete a ripetizione in questo weekend calcistico.

Vi segnaliamo che tutti i nuovi prodotti Nike Radiaton Flare saranno disponibili a partire dal 30 Gennaio su SoccerHouse24.com (tutte le versioni e suole), nostro negozio specializzato per il calcio di riferimento.

Nike Mercurial, Magista e Tiempo vanno completare una collezione che è tutto l’opposto del Dark Lightning che abbiamo visto in campo fino ad oggi; infatti abbiamo di fronte scarpini dai colori vivaci ed accesi, scopriamoli assieme:

Nike Mercurial

Nike Magista

Nike Tiempo

In questa fase della stagione è prevista anche un intera collezione dedicata al sesso femminile. Ecco infatti la collezione Radiation Flare per donna, che utilizza il grigio come colore guida per tutti e 4 i silo, con a contrasto celeste per Mercurial, arancio per Hypervenom 3, verde per Magista e giallo per Nike Tiempo.