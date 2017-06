Poco più di un mese fa la federazione calcistica francese annunciava la possibilità di inviare una candidatura per diventare il prossimo sponsor tecnico alla scadenza del contratto attuale con Nike fissato al 2018.

Dopo settimane di consultazioni la FFF ha comunicato oggi il rinnovo con Nike fino al 2026, il baffo prosegue quindi il percorso iniziato nel 2011 a suon di milioni.

Le cifre del nuovo accordo non sono state rivelate, ma non dovrebbero discostarsi troppo dai 45 milioni all’anno del contratto precedente. La proposta di Nike si è rivelata la migliore anche in virtù di un’offerta rivolta al calcio amatoriale non meglio precisata.

Il presidente di Nike, Trevor Edwards e il presidente della Fédération française de football, Noël Le Graët, si sono detti entrambi soddisfatti e orgogliosi di proseguire questa partnership prestigiosa.