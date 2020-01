Al termine di una diatriba legale con New Balance, il Liverpool ha annunciato ufficialmente l’accordo con Nike a partire dal 2020-2021.

Per la prima volta il marchio con lo swoosh vestirà i Reds, un matrimonio da 30 milioni di sterline ai quali andranno aggiunti il 20% del ricavato dalle vendite nette di tutti i prodotti su licenza e i bonus relativi ai traguardi sportivi.

Secondo le indiscrezioni i colori scelti da Nike per le prossime maglie saranno il rosso (home), il verde acqua (away) e l’antracite (third).