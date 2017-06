Gli appassionati di scarpe da calcio hanno da sempre un must nella loro testa: Nike Tiempo. Questo scarpino ha negli anni assunto un ruolo incredibilmente centrale nella scelta del prodotto ideale di tanti atleti nel mondo del calcio. Oggi un nuovo capitolo viene svelato, nasce la Tiempo Legend 7.

Con il passare del tempo, Tiempo Legend non è stata più solamente la “scarpa in pelle” di Nike; piuttosto le varie tecnologie, che ne hanno fatto un icona per tanti affezionati, unite al pellame di qualità, hanno creato un vero scarpino valido a 360°. Ma allora, come cambia questa nuova Tiempo 7?

“Tutto parte da una pelle pregiata” afferma il Nike Football Designer Vianney de Montgolfier, “ma nella Tiempo Legend 7 abbiamo integrato la tecnologia Nike Flyknit a garanzia di una calzata più dinamica e una maggiore trazione.”

E’ da qui che vogliamo partire perché da una parte temevamo l’approdo del flyknit su Nike Tiempo, mentre invece il modo con cui è stato utilizzato ci ha impressionato positivamente. Si mantiene la tradizione, si lascia spazio ad una calzata più comoda ed all’avanguardia.

Non è però finita qui. Infatti il flyknit si estende per tutta la parte del collo del piede interna, oltre che nella linguetta, questo per permettere una calzata stretta, aderente e che non si lasci andare nel tempo.

Sempre per evitare usura e cedimenti troppo repentini, è stato introdotto Fit-Mesh sulla parte finale della tomaia. La funzione di questo materiale è contenitiva, ma non incide sul pellame che mantiene le sue forme e caratteristiche, senza però avere un eccessivo cedimento.

“Non c’è un solo punto di cucito nella zona di impatto di questa scarpa,” dice de Montgolfier. “La Tiempo offre al contatto con la palla la pura pelle.”

Proprio il ritorno alla tipologia di forma e calzata del pellame, dovrebbe entusiasmare i fan di Nike Tiempo, che potranno riassaporare una calzata morbida ed un contatto con la palla diretto.

Ultima, ma non per importanza, la suola: segna il suo debutto la suola HyperStability progettata per movimenti multidirezionali ed ideale per calciatori che si muovono in tutte le direzioni possibili e molte volte devono fare veloci cambi di direzione.

A completare il look delle nuove Nike Tiempo Legend 7, la scritta Tiempo rimodernizzata nel contrafforte del tallone.

Le nuove tiempo Legend 7 saranno disponibili da SoccerHouse24 a partire dal 10 Luglio in tutte le versioni.