Il campionato di Serie A 2016-2017 sta volgendo al termine e molti giochi sono ancora aperti. La lotta per l’accesso diretto alla Champions League, come l’ultimo posto per la retrocessione sono ancora in ballo e la tensione è alle stelle.

Per stemperare un po’ l’attesa delle ultime due giornate di campionato vi proponiamo i lavori di Simone Brambilla. Il designer italiano si è divertito a trasformare i nomi dei giocatori in rebus utilizzando gli emoji tanto diffusi nelle applicazioni di chat.

Ecco alcuni esempi, con cui vi sfidiamo ad indovinarne il più possibile senza sbirciare la soluzione: l’unico suggerimento che vi possiamo dare è la squadra dove giocano!

Atalanta – Bologna – Fiorentina



Genoa – Inter – Juventus



Milan – Napoli – Roma



Sampdoria – Sassuolo – Torino



Vi piacciono questi lavori particolari? Avete in mente nomi di altri calciatori da poter trasformare in rebus con gli emoji?