Il prossimo 29 settembre aprirà a Milano il più grande adidas store italiano, a inaugurare “The Home of Creators” ci sarà David Beckham, la figura di spicco di adidas nel mondo che incarna il vero spirito del brand.

1300 metri quadrati su due piani in Corso Vittorio Emanuele II, nel cuore di Milano, il nuovo negozio sarà caratterizzato da una struttura innovativa che riprende quella di uno stadio. Dopo quello di New York sbarca anche in Italia il nuovo format degli store adidas a livello internazionale.

Nei giorni che precedono l’inaugurazione ci saranno una serie di eventi dedicati al training, al running e al calcio, tutti incentrati sul concetto di “Unlock the home of creators”, con la possibilità di sfidare i propri amici e soprattutto vincere la partecipazione all’esclusivo evento in compagnia di sua maestà Beckham.

Calendario degli eventi

La partecipazione agli eventi è gratuita, il sito per registrarsi è www.homeofcreators-spotify.it

23 settembre – Training stage – Parco Sempione

Un evento dedicato alle donne dove dimostrare le proprie abilità in un circuito multisport progettato all’interno di un’area realizzata ad hoc di Parco Sempione.

24 settembre – Running stage – Via Agnello 13 (zona Duomo)

La prima hidden run all’interno di un parcheggio multipiano situato nel cuore di Milano, la corsa avrà un percorso e una dinamica originale in parte all’aperto e in parte al chiuso.

27 e 28 settembre – Football stage – Piazza Duomo

Un evento di due giorni che darà alle persone la possibilità di calcare l’erba di un campo da calcio in una delle cornici più suggestive della città. Il rettangolo di gioco, posizionato in Piazza Duomo, vedrà susseguirsi diverse tipologie di sfide, sia individuali che di squadra.

Per i più pigri ci sarà la possibilità di dimostrare un approccio creativo allo sport nei negozi di Corso Buenos Aires e di via Tocqueville, i migliori saranno selezionati da adidas per aprire le porta della nuova “Home of creators” insieme a David Beckham!