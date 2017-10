La stagione fredda e l’inverno si avvicinano e come ogni anno in Serie A c’è una novità, da stasera in campo ci sarà il Nike Ordem 5 Hi-Vis, il pallone invernale ad alta visibilità.

Insieme al massimo campionato italiano il nuovo pallone esordirà anche in Premier League e nella Liga.

Il colore di base passa dal bianco della versione estiva al giallo, accompagnato da sfumature arancioni e dal blu dei bordi. Uno schema di colori che migliora l’acuità visiva e permette ai giocatori di cogliere rapidamente la palla.

A livello tecnico è costituito da 12 pannelli geometrici saldati a caldo e da un rivestimento di pelle sintetica. Le scanalature nella trama fanno parte del sistema aerodinamico Nike Aerowtrac, le stesse garantiscono un flusso d’aria stabile per rendere più dritto il volo della sfera.

In commercio, oltre al modello ufficiale Ordem da 131 €, sono disponibili le versioni Magia (55 €) e Strike (25 €).