La Lega Serie A e Nike hanno presentato il nuovo pallone ufficiale della stagione 2017-2018, nome in codice Nike Ordem 5!

I colori per il massimo campionato italiano sono il bianco di base con contorni neri, grafica sfumata arancione e gialla e swoosh verde.

Nike Ordem 5 – Serie A 2017-2018

Il nuovo pallone è stato rinnovato nella camera d’aria per un tocco ottimale, sono state mantenute invece le scanalature Aerowtrac che garantiscono una perfetta precisione in volo. Il disegno sul pallone, denominato Distorted Motion, è stato realizzato con inchiostro per grafica 3D e aiuta a tracciare la palla in movimento.

Il rivestimento esterno è in pelle sintetica e i pannelli sono saldati a caldo.

Pallone Premier League e Liga 2017-2018

Nike Ordem 5 è anche il pallone ufficiale della Premier League e della Liga 2017-2018. Cambiano leggermente i colori, per il campionato inglese i contorni sono blu e lo swoosh è rosso, mentre per la competizione spagnola sono stati adottati il verde in due tonalità, il giallo e l’arancione per il simbolo Nike.

Il nuovo pallone Nike lo vedremo in campo già nei prossimi ritiri estivi di tutti i club partecipanti. In commercio, oltre alla versione Ordem, ci sarà anche il modello Strike da 25 euro.