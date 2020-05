Ciao ragazzi, scrivo a distanza di mesi dall’ennesimo stop. Con molto dispiacere devo comunicarvi la decisione di fare un passo indietro definitivo, gli impegni personali e il lavoro non mi permettono più di seguire il sito e tutti gli aggiornamenti.

Avrei voluto ripristinare il tanto caro “Passione Maglie”, ma di nuovo ci sarebbe stato solo il nome. È stata fin qui una splendida avventura di 11 anni a scrivere articoli e a leggere i vostri commenti (ben 130.256, senza contare tutti quelli sui social), un supporto inaspettato per il quale vi ringrazio di cuore.

Sarebbe un vero peccato chiudere tutto, questo è quindi un appello per cercare un’alternativa. Se qualcuno di voi è appassionato dell’argomento e ha voglia di prendere integralmente in gestione il sito, può contattarmi per tutti i dettagli in e-mail o su Facebook (link in basso).

La mia non sarà una rinuncia netta, per questioni tecniche, consigli e supporto rimarrò sempre disponibile, così come sarò io ad occuparmi di qualsiasi spesa.

Valuterò comunque ogni proposta o idea con l’obiettivo di garantire la continuità di questo sito.