Non solo TurboCharge e Motion Blur nel primo Photoboots di Aprile!

Leonardo Bonucci sfoggia le Nike Magista Obra II, ispirate alle Air Max 97, nella partita amichevole contro l’Olanda. Meno conosciuto e sotto riflettori minori il giovane Lasse Sorensen dello Stoke City, che ha indossato invece le HyperVenom Phantom 3 della stessa collezione.

Non poteva ovviamente mancare il Motion Blur pack di Nike, con cui l’attaccante polacco Robert Lewandowski non ha lasciato scampo alla porta avversaria, timbrata per ben tre volte.

Adidas TurboCharge, allo stesso modo, risplende nelle sue versioni sintetiche e pelle. Angel Di Maria, con le solite X16+ PureChaos, si è voluto regalare la segnatura personale, regalando l’ennesima vetrina positiva alla casa tedesca.

Leonardo Bonucci (Italia) – Nike Magista Obra II

Angel Di Maria (PSG) – adidas X 16+ PureChaos

Jamie Maclaren (Brisbane Roar) – Puma EvoSpeed 17 SL

Lasse Sorensen (Stoke City) – Nike HyperVenom Phantom 3 DF

Leonie Maier (Bayern Monaco) – NikeID Tiempo Legend VI

Robert Lewandowski (Bayern Monaco) – Nike HyperVenom Phantom 3 DF

Ivan Rakitic (Barcellona) – adidas ACE 17+ PureControl

Claudio Marchisio (Juventus) – Nike Mercurial Superfly V

Arjen Robben (Bayern Monaco) – adidas X 16.1

Mamadou Coulibaly (Pescara) – Nike Magista Obra II