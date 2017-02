Eccovi il Photoboots!

I giocatori nostalgici non mancheranno mai, nemmeno nei campionati professionistici, con Nike CTR360 e adidas Predator LZ che fanno la loro comparsa in Inghilterra e Germania.

Angel Di Maria incanta il Parco dei Principi nella notte di Champions, nonostante la forma non ottimale, con le sue fedeli adidas X 16+ PureChaos; le stesse PureChaos che potrebbe indossare anche Martín Cauteruccio, in Messico, invece di relegare in un cassetto i poveri lacci delle sue X 16.1.

Attenzione massima su Marco Verratti, che ancora non scioglie le proprie riserve sullo sponsor tecnico, così come sul terzino partenopeo Hysaj, che sembrava diretto ormai in adidas: e infatti, sembrava.

Chanathip Songkrasin (Muangthong United) – adidas Messi 16.1

Marco Verratti (PSG) – Puma EvoTouch Pro

Gabriel Barbosa (Inter) – Nike HyperVenom Phantom 3 DF

Angel Di Maria (PSG) – adidas X 16+ PureChaos

Johannes Flum (St. Pauli) – adidas Predator LZ

Elseid Hysaj (Napoli) – Nike Mercurial Superfly V

Neal Eardley (Northampton Town) – Nike CTR360 Maestri III

Martín Cauteruccio (Cruz Azul) – adidas X 16.1

Wayne Shaw (Sutton FC) – Infradito no brand