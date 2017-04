Photoboots di settimana con tanto arancio targato Puma, e curiosità dalla Premier League.

Quando sembrava ormai essersi accasato in adidas, Zlatan Ibrahimovic spiazza tutti e torna in campo con un paio di Nike Mercurial Vapor XI, nella nuova colorazione Motion Blur. Nessun scarpino nero, nessun nuovo contratto, semplicemente una scarpa che Zlatan decide di indossare come e quando vuole.

Olivier Giroud e Sergio Aguero, testimonial di punta di Puma, ci mostrano la nuova collezione estiva in tutto il proprio splendore, il primo con la Puma EvoPower Vigor 1, il secondo con la Puma EvoSpeed 17.

C’è anche chi, contro lo stesso Giroud, decide di andare in gol con una scarpa ormai d’annata quale è la adidas F50 adizero IV Messi, ai piedi di Luka Milivojevic.

Cristiano Ronaldo (Real Madrid) – Nike Mercurial Superfly V CR7

Sergio Aguero (Manchester City) – Puma EvoSpeed 17

Olivier Giroud (Arsenal) – Puma EvoPower Vigor 1

Zlatan Ibrahimovic (Manchester United) – Nike Mercurial Vapor XI

Carli Lloyd (USA) – Nike Mercurial Superfly V

Luka Milivojevic (Crystal Palace) – adidas adizero IV Messi

Leo Messi (Barcellona) – adidas MESSI 16.1