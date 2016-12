Arriva, come di consueto, il Photoboots, uno degli ultimi del 2016.

Zlatan Ibrahimovic, dopo aver indossato per settimane la versione in pelle, è passato a indossare le X 16.1 sintetiche, come era anche auspicabile avendo indossato per anni Mercurial Vapor.

Gabigol, dopo aver timbrato il cartellino (giallo) nello scampolo di partita giocato contro il Sassuolo, si è presentato in allenamento con una scarpa abilmente camuffata, probabilmente la prossima generazione Nike HyperVenom.

Dopo la presentazione è scesa sui campi anche la nuova Puma EvoSpeed 17 SL, ai piedi, tra gli altri, del velocissimo difensore dell’Arsenal Hector Bellerin.

Mario Balotelli (Nizza) – Puma EvoPower 1.3

Hector Bellerin (Arsenal) – Puma EvoSpeed 17 SL

Gabigol (Inter) – Nike HyperVenom III Prototype

Zlatan Ibrahimovic (Manchester United) – adidas X 16.1

Dries Mertens (Napoli) – Nike Mercurial Vapor XI

Michael Arroyo (Club America) – Nike HyperVenom Phinish NJR x Jordan

Sergio Pellissier (ChievoVerona) – adidas ACE 17.1 in pelle

Alexandre Pato (Villarreal) – Nike Mercurial Vapor XI