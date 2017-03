Nuovo Photoboots nel primo giorno di primavera!

Il giovane talento del Milan Manuel Locatelli, dopo aver usato fin dall’esordio le adidas X16+, scende in campo con un paio di Nike Magista Obra II.

Attenzione al campionato russo, dove è stato avvistato Ze Luis con una scarpa completamente nera mai vista prima: modello senza lacci, quindi possibile nuova scarpa adidas? O qualche altro brand si sta muovendo in quella direzione?

Menzione finale per il centrocampista del Cagliari Panagiotis Tachtsidis, sceso in campo con le sue ACE 17+ completamente annerite, per un probabile contratto che va verso l’estinzione.

Benoît Assou-Ekotto (Metz) – adidas Predator AdiPower

Troy Deeney (Watford) – adidas X 16.1

Tom Cairney (Fulham) – Nike HyperVenom Phantom

Antonio Candreva (Inter) – adidas X 16+ PureChaos

Aleksandr Sukhov (FC Ufa) – Nike Mercurial Superfly IV