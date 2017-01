Pochi giorni fa, tramite un video pubblicato sui social, Paul Pogba aveva scosso i suoi fans mostrando il nuovo logo “PP” e soprattutto alcuni pezzi della speciale Pogba Capsule Collection.

Tra questi c’erano le esclusive scarpe ACE 17+ Purecontrol realizzate da adidas per l’esuberante talento francese, il quale affianca così Leo Messi tra i calciatori del brand tedesco con una collezione personale.

ACE 17+ Purecontrol Pogba Capsule Collection 1

Lo stile non si discosta molto da quello che abbiamo visto sulle ACE 16+ che sancirono la firma del contratto fra Pogba e adidas, infatti il nero e l’oro continuano a farla da padroni. La tomaia è caratterizzata da una sorta di venature marmoree, mentre sul tallone ritroviamo le parole “Pogboom” e “Pogbance”.

L’esordio in Manchester United-Liverpool

Per inaugurare le nuove adidas ACE 17+ il “polpo” Pogba ha scelto la sfida prestigiosa all’Old Trafford contro il Liverpool. Dobbiamo ammettere che abbinate al look mai banale di Paul fanno davvero una grande figura in campo.

La collezione adidas Pogba capsule season 1 comprenderà anche scarpe da calcetto, sneakers e una linea di abbigliamento che farà furore tra i giovani che amano uno stile più trasgressivo.