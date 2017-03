Siamo da sempre abituati ad avere sottomano il calcio di primissima fascia, quello “superpompato” dalle tv e dai giornali, ma c’è un mondo di atleti e squadre professionistiche tutte da scoprire.

SoccerStyle24 cerca da sempre di dare il giusto spazio anche a Serie B e Lega Pro con le varie presentazioni delle divise, certo ci mancava di poterci misurare in campo con giocatori professionisti che in molti casi sono il futuro del calcio italiano.

La gentilezza e la grande disponibilità (ragazzo veramente super!) di Alessandro Polidori, attaccante dell’Us Arezzo, ci ha permesso di sfidarlo sul campo e di divertirci assieme a lui in una gara di calci da fermo con le scarpe adidas ACE 17 Purecontrol ai piedi.

Alessandro, di proprietà del Pescara e in prestito agli amaranto, ha già messo a segno 10 reti in campionato aiutando l’Arezzo a competere per le alte posizioni di classifica. Ruolo attaccante, mancino, può giocare sia come riferimento centrale che in coppia (e che coppia con Davide Moscardelli).

Vi lasciamo al video per conoscere l’esito della sfida, nelle immagini potete già gustarvi alcuni momenti della gara, con un finale assolutamente inedito.