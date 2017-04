Nei prossimi giorni ai piedi dei testimonial Puma debutteranno i nuovi vibranti colori delle scarpe da calcio evoSpeed SL ed evoPower Vigor 1. Gigi Buffon, Giorgio Chiellini, Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Mario Balotelli, Marco Reus e Sergio Aguero sono alcuni dei nomi che vestiranno la colorazione Ultra Yellow e Orange.

Puma evoPower Vigor 1 arancione-giallo

Il modello del segmento “potenza” di Puma, che abbiamo recensito in campo di recente, passa dal verde del lancio iniziale ad un solare arancione/giallo. I dettagli quali il formstripe sul lato esterno e le lettere “PWR” sono invece ricoperti di nero.

Permangono ovviamente tutte le novità tecniche introdotte con la nuova generazione evoPower Vigor, a partire dal comfort della calzata per merito della soletta elastica in spandex. La grande flessibilità è uno dei suoi punti di forza, unito ai cuscinetti in schiuma AccuFoam che ricoprono la tomaia in microfibra.

La suola FG presenta un mix di tacchetti lamellari e conici, in modo da offrire prestazioni eccellenti sui campi in erba naturale. Per i terreni sintetici consigliamo invece la suola specifica AG.

Puma evoSpeed SL arancione-giallo

Gli scarpini più leggeri del mercato tornano alla modalità Tricks, la scarpa sinistra è caratterizzata da due toni differenti di arancione, mentre quella destra è quasi interamente blu navy con l’arancione che decora il tallone e la suola.

La tomaia sintetica in microfibra è davvero sottile, quasi trasparente, per offrire un contatto con il pallone che non ha eguali con qualsiasi altra scarpa da calcio. Per i calciatori che mettono la leggerezza al primo posto, anche a scapito della protezione, non può esserci scelta migliore.

Come giudicate i nuovi colori primaverili di Puma?