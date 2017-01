L’inizio di 2017 segna un importante evoluzione nel Mondo degli scarpini da calcio Puma Football, infatti il silo “Power” della casa tedesca cambia in maniera importante e si trasforma in evoPower Vigor 1 e vedrà tra i testimonial principali proprio quel Mario Balotelli fino a qualche tempo fa dimenticato.

Rispetto alle precedenti versioni, Puma evoPower Vigor 1 prevede una bella serie di innovazioni, con l’obiettivo di raccogliere tutte le proprietà positive che questo scarpino ha dimostrato in campo in questi anni, ed unirle a tecnologie sempre più avanzate, mantenendone la natura “Power”.

Grande flessibilità, comfort immediato, ottima resistenza e leggerezza significativa rispetto alla struttura; queste le caratteristiche che hanno reso negli anni evoPower uno scarpino amatissimo. Ma quali sono i cambiamenti significativi?

La nuova Vigor 1 prevede una tomaia dotata di una sorta di “cella” chiamata Spandex che si comporta come una seconda pelle. Ad avvolgerla l’accufoam e l’adapta-lite di nuova generazione, in questo modo ogni tipo di cucitura e possibili intrusione per il piede vengono annullata. La struttura è completata dal Grip Tex (quei piccoli granuli che vediamo sulla parte frontale della tomaia) per un controllo di palla ottimale in ogni condizione di gioco.

Giocatori come Giroud hanno detto: “Indossando le nuove evoPower da qualche tempo in allenamento mi sono reso conto di come la nuova struttura con questa specie di calzino renda tutto più semplice. Soprattuto i punti di schiuma poi, sono ideali nell’impatto con la palla”.

Possiamo dirlo senza dubbi, non vedevamo l’ora di un vero aggiornamento per il silo evoPower da parte di Puma. Non perché lo scarpino non fosse soddisfacente, ma perché ci aspettavamo che l’asticella fosse alzata e così è stato con queste nuove evoPower Vigor 1.

Dettaglio non da poco, evoPower Vigor 1 prevede anche una versione top di gamma in pelle, che adotta tutte le caratteristiche tecniche della versione sopra presentata, ma con la morbidezza del pellame nella parte frontale della tomaia.

