In vista di una nuova versione delle sue scarpe Puma ci ha abituato da anni ad una colorazione “camuffata”, denominata “Camo”, che svela le novità solo in parte prima della presentazione ufficiale.

L’ultima arrivata è la evoPower Vigor 1 Camo che anticipa il lancio della quarta generazione del modello evoPower. Già dal nome si evince in maniera chiara come la scarpa associ le proprie caratteristiche alla forza, agli atleti vigorosi, potenti.

Dopo un periodo poco entusiasmante della sua carriera fra i testimonial di punta c’è Mario Balotelli, tornato a incarnare il ruolo di atleta principale evoPower a suon di goal, con i quali ha trascinato il Nizza in testa alla Ligue 1. Insieme a lui ci sarà anche Olivier Giroud.

Puma evoPower Vigor 1: le caratteristiche

Come si può intuire dallo scarpino che Mario tiene in mano, la struttura delle nuove evoPower Vigor diventa più “snella” e più “pulita” rispetto a quelle a cui siamo stati abituati fino ad oggi. La grafica di questa versione camo crea questo effetto ipnotico dai colori bianco, verde e nero.

Dettagli non da poco e ben visibili anche in questa colorazione sono la struttura della linguetta e l’allacciatura; se la prima diventa un tutt’uno con la tomaia, l’allacciatura non è più asimmetrica, ma centrale, dotata di occhielli esterni.

Le restanti caratteristiche tecniche saranno svelate durante il lancio ufficiale, previsto sempre nel mese di gennaio, per iniziare il 2017 alla grande.

Chi ricorda le precedenti collezioni “camouflage” sfornate da Puma? Eccole in cascata:

La nuova evoPower Vigor Camo è un’edizione limitata e come tale sarà prodotta in pochissime paia, disponibili solo da rivenditori autorizzati e specializzati come SoccerHouse24.