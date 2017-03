Quando a metà gennaio vi abbiamo presentato le nuove Puma evoPower Vigor 1 ve le abbiamo descritte come un prodotto che coniugava le caratteristiche a cui evopower ci ha abituati in queste ultime stagioni, unite a nuove tecnologie ed innovazioni come lo spandex ed il grip tex.

Certo, cosa c’è di meglio che provare un prodotto in campo e testarne le caratteristiche per vedere il tipo di risposta? Bè nulla, infatti ci siamo messi alla prova e soprattutto abbiamo messo alla prova proprio le nuove evoPower Vigor 1 nel video test in campo.

Puma evoPower Vigor 1 – Play Test