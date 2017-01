Da sempre la storia di questo sport ci dice che gli scarpini da calcio e la pelle, sono un’equazione difficilmente dissolubile, nonostante ad oggi i materiali sintetici (anche se di grande qualità) la facciano da padrone.

L’equazione diventa ancor più forte pensando a Puma e pensando ad un giocatore come Diego Armando Maradona e Puma King. Un binomio da paura. È da qui che nascono le nuove scarpe da calcio evoTouch Pro Special Editon che uniscono il pellame premium alla tecnologia ed innovazione di Puma.

Creare gioco, essere un playmaker completo, è questo l’obiettivo di questi scarpini da calcio ideati con i feedback di giocatori come Verratti, Fabregas e Santi Cazorla, professionisti che fanno del tocco di palla e della precisione in campo i loro punti forti. Anche lo sviluppo stesso è passato proprio attraverso le esigenze di questi grandi campioni.

Tutte le caratteristiche delle evoTouch sono pensate per facilitare movimenti e impatto con il pallone in campo. Il pellame K-touch è progettato per essere sottile e garantire un contatto con il pallone estremamente sensibile, il “calzino” in evoKnit garantisce oltre ad una calzata aderente, anche una stabilità per tutto il piede e la caviglia.

L’esclusività di questa edizione limitata è anche e soprattutto nella confezione con cui viene consegnata: oltre alle scarpe infatti troverete all’interno due calze in corredo, ma senza la parte del piede. Questo perché evoTouch è una scarpa da calcio progettata per poter essere calzata anche a piedi nudi.

Le nuove evoTouch Pro sono disponibili in edizione limitata da SoccerHouse24.com al miglior prezzo e con spedizione gratuita in tutta Italia.