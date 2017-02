A Londra, e lo sappiamo bene, il calcio è sentito in maniera veramente particolare. La quantità di squadre di livello presenti nella capitale inglese manda in scena “derby” quasi ogni weekend. Uno dei più sentiti è sicuramente il derby del nord tra Arsenal e Tottenham. L’ultimo scontro risale ad inizio novembre, partita finita 1-1 con un autogol ed una rete di Kane su rigore per gli “Spurs”.

In attesa del ritorno previsto per aprile, Puma ha creato uno scarpino dedicato a Santi Cazorla, giocatore dalle qualità immense ed emblema del segmento evoTouch dell’azienda tedesca. Questo scarpino riproduce ovviamente i colori dell’Arsenal, condito da dettagli che richiamano proprio il derby londinese.

Come già anticipato, la scarpa richiama in maniera forte ed evidente i colori dei “Gunners”, con una tomaia rossa ed il calzino in blu a contrasto. La suola è bianca come il formstripe Puma laterale, sia internamente che esternamente.

Le caratteristiche tecniche sono identiche alla evoTouch alla quale siamo abituati, per cui sono i dettagli a fare la differenza: nella parte esterna troviamo il “bollino” Derby Forever, che è presente in tutti gli scarpini Puma di questa collezione. In più troviamo la stampa “North London Derby” sulla parte frontale della tomaia.

Sicuramente un pezzo da collezione, ancora più interessante per chi fosse un sostenitore dei Gunners e soprattutto un amante del piede vellutato di Santi Cazorla.

Le scarpe da calcio Puma evoTouch dedicate a Cazorla sono in vendita su SoccerHouse24 in serie limitata.