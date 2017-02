In una situazione contrattuale sicuramente “complicata”, Puma presenta le nuove evoTouch che Marco Verratti indosserà nella sfida di domani contro il Marsiglia. Queste speciali scarpe, sono parte della collezione Derby che ha visto creare prodotti anche per Santi Cazorla e Cesc Fabregas.

Sicuramente il momento è dei più delicati perché avere un calciatore in scadenza (e che con tutta probabilità potrebbe lasciare il brand a breve) in coincidenza di un prodotto fatto appositamente per lui, crea una situazione paradossale. E se invece fosse un ritorno di fiamma?

Proprio domani sera dovremmo vederle ai piedi del “futuro Iniesta” (così lo spagnolo ha detto dopo il 4-0 in Champions), ma analizziamo lo scarpino nel dettaglio; non potevano che essere di richiamo al Psg, tomaia blu con logo Puma e dettagli rossi, perfettamente in linea con i colori del club parigino.

Le caratteristiche di evoTouch, la morbida tomaia in pelle ed il “calzino” evoknit sono ripetute fedelmente in questo prodotto, che siamo veramente curiosi di vedere ai piedi dell’ex pescarese.

La differenza in prodotti come questo la fanno sicuramente i dettagli. Il bollino Derby Fever è sempre presente nella parte esterna ed alta della tomaia, l’alternanza di blu, rosso e qualche dettaglio bianco crea un gioco di colori impossibile da non associare al Paris Saint-Germain.

Nella parte frontale della tomaia troviamo la scritta “Le Classicò” che rappresenta la sfida tra Marsiglia e PSG, un po’ come è Juventus-Inter in Italia. “Fluctuat Nec Mergitur”, il motto di Parigi, è impresso nella parte interna della tomaia e richiama la forza della città di fronte alle avversità: “È sbattuta dalle onde ma non affonda”.

