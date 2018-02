Eravamo davvero curiosi di mettere le mani sulle Puma Future 18, questa volta proprio letteralmente per scoprire l’innovativo Lacing System Netfit, una trama forata che ricopre la tomaia e permette innumerevoli modi di allacciare le scarpe.

Abbiamo provato in campo la Future 18.1 FG/AG nella vibrante colorazione giallo fluo con tocchi di nero e rosso, vediamo com’è andata.

Prime impressioni

La Future ha lo scomodo ruolo di prendere il posto del modello evoPower, una delle scarpe più comode degli ultimi anni, forse sottovalutata dal mercato. Appena aperta la scatola notiamo che include un paio di lacci aggiuntivi di colore rosso, per chi volesse un vezzo estetico in più.

La tomaia è il risultato della fusione fra la maglia evoKnit e il sistema Netfit reticolato, più rigido rispetto a quello usato per le scarpe da running in modo da resistere maggiormente all’usura. La calzata è agevole anche per chi ha un collo del piede alto, il “calzino” infatti è molto elastico e fascia la caviglia senza comprimerla.

L’allacciatura personalizzata Netfit

La “rete” Netfit che ricopre la tomaia funge da occhielli per i lacci, questo permette di testare molteplici modi di allacciare le scarpe. Pianta stretta o larga, zona di calcio più ampia, allacciatura asimmetrica, con l’innovativo sistema ideato da Puma potrete sbizzarrirvi a trovare la modalità che meglio si adatta alle vostre preferenze.

Unico consiglio, armatevi di tanta pazienza, mettere e togliere i lacci richiede un po’ di tempo, ma ne varrà la pena. Se non siete fantasiosi potete ispirarvi ai 5 modi suggeriti da Puma.

Il test in campo e la suola

Non lasciatevi catturare solo dal sistema Netfit, le Puma Future hanno tanto da offrire anche sotto altri aspetti. Come già detto la tomaia è in maglia evoKnit, morbida e compatta al punto giusto, in modo da offrire uno splendido tocco di palla e soprattutto una fantastica sensazione nel tiro, un particolare che ci ricorda proprio le evoPower.

La suola RapidAgility FG/AG è in Pebax leggero con tacchetti misti conici e lamellari, da utilizzare su campi in erba naturale o sintetica. Nel secondo caso assicuratevi che il campo sia in buone condizioni, in caso di manto consumato è preferibile optare per una suola più specifica.

Il peso è di 220 grammi (taglia 43), in linea con molti modelli della concorrenza per una scarpa versatile che copre più segmenti. Non è una scarpa specifica per la velocità, ma come sempre è bene ricordare che la vera differenza la fanno le vostre gambe.

Punti Prezzo Puma Future 18

Future 18.1 – 200 €

Future 18.2 – 120 €

Future 18.3 – 80 €

Future 18.4 – 50 €

Il top di gamma ha il miglior rapporto qualità/prezzo fra le scarpe realizzate in maglia, se consideriamo che la suola è sia FG che AG è la scelta ideale per chi cerca una scarpa da calcio ibrida.

Il nome “Future” non è stato scelto a caso, non si tratta di una semplice evoluzione, ma di una scarpa rivoluzionaria che guarda al futuro. Una scarpa da calcio che mira a conquistare ben presto palcoscenici prestigiosi e che sarà protagonista anche al prossimo Mondiale 2018.