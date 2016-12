Puma aggiunge un nuovo capitolo alla linea “velocità” presentando la nuova evoSpeed 17 SL-S, la scarpa da calcio più leggera presente in commercio, con un peso inferiore ai 100g. Unica nel suo genere, la Puma evoSpeed SL è sempre al centro di disamine e discussioni, soprattutto per la sua costruzione e conformazione.

L’obiettivo resta quello di regalare un prodotto mirato alla performance e che estremizza il concetto di comfort e leggerezza, ed in questa nuova versione la tomaia è stata resa più resistente e rinforzata (era necessario). La suola mantiene la conformazione FG che però si presta ad una trazione ottimale anche su terreni morbidi grazie ai tre tacchetti posteriori posizionati strategicamente.

Il percorso di Puma evoSpeed è accompagnato nella crescita e nello sviluppo da atleti che rappresentano in maniera definita la tipologia di prodotto e per quale tipo di giocatore sono ideali. Di certo Aguero, Reus, Griezmann e la new entry Nolito sono l’emblema del lavoro svolto dall’azienda tedesca.

Leggere, ma non solo. Perché la straordinaria leggerezza è completata da una grande sensibilità sulla palla e soprattutto l’idea che l’impatto col pallone possa essere “difficile” vista la sottigliezza del materiale, è “spazzata via” nell’istante preciso in cui le indossate e le utilizzate in campo.

Le nuove evoSpeed 17 SL saranno disponibili a breve solo da rivenditori specializzati come SoccerHouse24 tra pochissimi giorni, regalando a chi vorrà spingersi a livelli estremi, un prodotto assolutamente unico.