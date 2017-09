Con la presentazione delle nuove Puma One, nate dalla fusione fra i modelli evoTouch ed evoSpeed, la curiosità di provarle in campo era davvero ai massimi livelli.

Fit, fast and feel, ossia calzata, velocità e feeling con il pallone, sono questi gli aggettivi scelti da Puma per descrivere la nuova scarpa utilizzata, fra gli altri, da Antoine Griezmann e Sergio Aguero. Nella nostra recensione video abbiamo analizzato ogni singolo aspetto per vedere se l’ultima nata in casa Puma ha mantenuto le promesse.

Video Puma One 17.1 FG

Le scarpe recensite sono le Puma One 17.1 con suola FG, taglia 42,5.