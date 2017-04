A volte ritornano recita un famoso libro di Stephen King del 1978, pochi anni prima iniziava la lunga partnership tra Puma e il Borussia Mönchengladbach, in un periodo in cui i tedeschi erano fra le grandi della Germania.

Dalla stagione 2018-19, alla scadenza naturale del contratto con Kappa, questo binomio ritornerà in auge. L’annuncio è stato dato in una conferenza stampa alla presenza di Stephan Schippers, Manager del Borussia, Max Eberl, Sports Director del Borussia Mönchengladbach e Matthias Bäumer, General Manager Puma Dach.

Dall’1 luglio 2018 Puma sarà lo sponsor tecnico di tutte le squadre del club e official partner per la vendita e la distribuzione del merchandise.

Stephan Schippers ha dichiarato: “Il contratto con Puma non ha solo un forte significato emotivo per noi ma è anche un importante passo verso il futuro. È un brand globale, riconosciuto ed apprezzato in tutto il mondo per il grande livello di competenza nello sviluppo di collezioni performance, siamo davvero ansiosi di iniziare a lavorare insieme per la prossima stagione“.

1976-1992, i fasti del passato

La sponsorizzazione iniziò ufficialmente nel 1976, ma già dal 1967 Puma forniva le scarpe da calcio e le tute con il suo logo al Borussia. Insieme hanno vissuto gli anni d’oro conquistando 5 titoli in campionato, 1 coppa di Germania, 2 Coppa Uefa.

Max Eberl ha aggiunto: “I più grandi successi sportivi conseguiti dal Borussia sono stati raggiunti con Puma e oggi siamo molto felici di tornare a lavorare con il brand che con noi ha fatto la storia e con il quale ci auguriamo di poter raggiungere nuovi ed importanti traguardi”.

Bjørn Gulden, CEO di Puma ha affermato: “Siamo orgogliosi di essere il nuovo partner del Borussia Mönchengladbach. Insieme abbiamo scritto la storia del club in Germania e in Europa, il Gladbach è riconosciuto anche per il costante lavoro di sostegno e crescita del suo vivaio giovanile oltre ad essere un club con una tradizione centenaria e con tifosi appassionati ai quali vogliamo regalare grandi soddisfazioni. Siamo entusiasti di questa nuova collaborazione!”

Di recente Puma ha firmato anche con l’Olympique Marsiglia, dobbiamo aspettarci un colpo anche in Italia?