Mentre la stagione calcistica entra nella fase più calda i club sono già al lavoro per preparare il campionato 2019-2020. Fra questi c’è il Manchester City che ha annunciato oggi l’accordo pluriennale con il brand Puma. Il contratto è stato siglato con il City Football Group e prevede la sponsorizzazione anche di Melbourne City, Girona, Club Atlético Torque e Sichuan Jiuniu.

“La partnership di Puma con City Football Group è la più grande collaborazione che abbiamo mai fatto, sia per portata che per ambizione”, ha dichiarato Bjørn Gulden, CEO di Puma. “Siamo entusiasti di collaborare con City Football Group […] abbiamo voglia di massimizzare sia le prestazioni sul campo sia la cultura del calcio in settori come la musica, il gaming e la moda per connettere e ispirare i tifosi di ogni squadra”.

Le cifre e la durata dell’accordo non sono state rivelate ufficialmente, secondo Sky Sports il contratto sarà valido fino al 2029 a € 75 m a stagione, circa il triplo rispetto all’attuale sponsorizzazione di Nike.

“Questo comunicato dà inizio a un nuovo ed entusiasmante capitolo per il City Football Group,” sono state le parole di Ferran Soriano, CEO di City Football Group. “Il nostro rapporto con Puma, che comprende una partnership con cinque club del City Football Group in quattro continenti, reimposterà il modello per le partnership sportive al livello globale pur essendo localmente rilevante e autentico per i tifosi di tutto il mondo”.

Puma e Manchester City collaborano già insieme tramite diverse partnership con giocatori, tra cui Caroline Weir, Pauline Bremer e Nikita Parris nella squadra femminile, oltre al capitano della squadra maschile Vincent Kompany, al centrocampista David Silva e all’attaccante Sergio Agüero.

Terminato il contratto con l’Arsenal (tornerà ad adidas il prossimo anno), Puma si è rifatta subito con i campioni in carica del Manchester City. L’esordio delle nuove maglie è previsto nella tournee in Asia che si svolgerà nel mese di luglio.