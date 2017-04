HyperVenomX Proximo II, proviamola in campo

Con l’uscita della nuova HyperVenom Phantom 3, presentata a Marzo 2017, non poteva che aggiornarsi anche la scuderia Nike FootballX. La Nike HyperVenomX Proximo II ha infatti sostituito la prima generazione e i suoi cambi di tomaia. Il mondo del calcetto della casa americana continua ad arricchirsi ormai da tre anni, sfidando marchi sacri. Mondo che però punta ad offrire scarpe vicine alle versioni del calcio, e non scarpe ideate e nate principalmente per il futsal. Per questo, ad ogni aggiornamento, è importante capire quanto i due mondi possano sposarsi, e offrire in egual modo prodotti validi.

Nel caso della Nike HyperVenom Proximo II la curiosità è doppia. La scarpa preferita del Pallone d’Oro futsal Ricardinho (anche se nella sua versione bassa) è indubbiamente figlia della Nike Elastico, modello di punta insieme alla Lunar Gato della ormai scomparsa FC247. Scarpa che quindi non può far altro che raccogliere tanti estimatori tra giocatori di calcetto professionisti. Così fu effettivamente con la prima versione, specialmente con la reintroduzione del NikeSkin di prima generazione. E così sarà anche in questo caso?

Scarpa col calzino nel calcetto?

Uno dei più grandi dilemmi che sta dietro la scarpa da calcetto è l’utilità del “calzino”. Chiaro ormai non sia un semplice fattore estetico, una delle principali esigenze nel futsal è la stabilità. E anche semplicemente la sensazione di stabilità. Il Dynamic-Fit, in questo senso, è qualcosa da prendere in considerazione positivamente, in quanto regala effettivamente una gran sensazione di stabilità e ancoraggio della caviglia. La realtà tecnica è, invece, estremamente soggettiva: c’è chi si trova bene, chi no. E questo lo si vede anche nel calcio.

Come potrete aprezzare anche nel video, il Dynamic-Fit della HyperVenomX Proximo II è lo stesso della HyperVenom Phantom 3. Stessa asimmetria, stessa costruzione, stessi materiali. L’altezza del “calzino” è poi un ottimo compromesso, rimanendo alto solamente nell’interno della caviglia. Soluzione che quindi può mettere d’accordo sia chi apprezza e ha apprezzato i modelli “alti”, sia chi preferisce le versioni “basse”.

Attenzione però alle differenze tra la versione Proximo e la versione Finale. Abbiamo visto come nel mondo calcio il materiale di Phantom 3 alta e bassa sia esattamente lo stesso. Nel calcetto la situazione è invece ben differente. La versione Proximo, come precisato nel video, ha la stessa tomaia della Phantom, costruita quindi in FlyKnit. La versione Finale, al contrario, è costruita in semplice NikeSkin, il materiale utilizzato per la versione intermedia di HyperVenom: la HyperVenom Phatal. È importante quindi capire come le due esperienze possano essere diverse anche a livello di materiali.

Vi lasciamo quindi alla valutazione sul campo di Miga, che ha più volte ribadito di venire da un amore incondizionato verso le Lunar Gato. Riuscirà la nuova HyperVenomX a convincerlo?