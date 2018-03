Accantonata la delusione dei Mondiali per l’Italia è tempo di ripartire. In occasione delle prestigiose amichevoli contro Argentina e Inghilterra, Puma ha presentato la nuova maglia da trasferta dell’Italia 2018-2020.

Sarà la maglia con cui gli Azzurri disputeranno la Uefa Nations League e il percorso di qualificazione agli Europei 2020.

Seconda maglia Italia 2018-2020

Come da tradizione il colore principale è il bianco, al posto del blu navy della casacca 2016-2017 tornano i dettagli in azzurro come il colletto a girocollo e il bordo delle maniche, quest’ultimo decorato anche dal tricolore italiano.

Sul cuore fa bella mostra di sè il nuovo stemma della FIGC sormontato dalle quattro stelle, sul lato opposto troviamo invece il logo di Puma.

Semplice anche la parte posteriore dove è stampata la bandiera italiana a sovrastare la stampa di nomi e numeri in azzurro. I pantaloncini seguono il medesimo schema di colori della casacca e sono bianchi con bordo azzurro.

La novità più succulenta potrebbero invece essere i calzettoni. Lo store ufficiale di Puma presenta due versioni, una classica bianca e una decisamente innovativa con il tricolore: verde, bianco e rosso. Siamo davvero curiosi di sapere se saranno usati in partite ufficiali.

La maglia away dell’Italia fa parte di una collezione minimal in cui tutte le nazionali sponsorizzate sono accomunate dal colore bianco, in modo da esaltare elementi come gli stemmi, le bandiere e i tratti iconografici.

“Quando ogni squadra nazionale entra in campo tutti giocano per sostenere una nazione intera. Con questi nuovi kit dal design minimal e contemporaneo volevamo togliere tutti gli elementi che si frappongono tra le nostre squadre, i giocatori e i tifosi per celebrare ciò per cui giocano, la bandiera, la nazione e il proprio popolo” ha sottolineato Stefano Favaro, Creative Director di Puma Teamsport.

Come giudicate la nuova casacca dell’Italia per le partite in trasferta del prossimo biennio?