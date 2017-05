Con il mese di maggio in Premier League si alza il sipario sulla presentazione ufficiale dei nuovi kit, dopo lo Stoke City è stata svelata la nuova maglia away del Manchester United 2017-2018. Lo sponsor tecnico adidas ha sfornato una casacca che farà felici gli appassionati dello stile in voga negli anni ’90.

Seconda maglia Manchester United 2017-2018

La maglia da trasferta dei Red Devils si distingue per i colori nero e antracite mescolati fra loro, ma il pezzo forte è decisamente il pattern geometrico che ricopre la parte frontale e le maniche. Chi non ricorda l’iconica maglia away del biennio 1990-92 con il trifoglio adidas e lo sponsor Sharp?

