Anche per noi è arrivato il momento di farvi questa domanda: è più bella la maglia preparata da adidas per la Germania maschile o per quella femminile?

L’ispirazione per entrambe è la stessa: l’iconica casacca indossata dalla Germania Ovest a partire dagli Europei del 1988 e che ha caratterizzato le vittorie della squadra femminile agli europei del 1989 e della maschile ai Mondiali del 1990.

L’attuale maglia degli uomini ripropone quel design spezzato sul petto in bianconero, con le strisce di spessore diverso a riprodurre la suddivisione dei colori della bandiera.

Quella delle donne, presentata in vista di Francia 2019, ha delle forme addolcite, ma mantiene il nero, il rosso e l’oro in una versione più moderna e dinamica.

Ora è il momento di votare…