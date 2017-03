Fin dai primi giorni successivi alla terribile tragedia aerea che ha colpito la Chapecoense, sono stati innumerevoli i gesti di solidarietà da tutto il mondo verso la squadra brasiliana. In tantissimi, anche in Italia, hanno chiesto come poter acquistare la loro maglia per supportare almeno economicamente la società di Chapecò.

Lo sponsor tecnico Umbro si è messo subito all’opera insieme ai suoi licenziatari in Brasile per soddisfare questa richiesta, ora è finalmente possibile acquistare la terza maglia 2016 su Umbroshop.

Il prezzo è di 64,90 euro e l’intero ricavato sarà destinato alla Chapecoense per la ricostruzione del club. Si tratta della maglia che la Chape avrebbe dovuto indossare nella finale di andata della Copa Sudamericana 2016 contro l’Atletico Nacional, prima che la follia di un pilota decretasse la morte di 71 persone.

La casacca è verde con una banda centrale di una tonalità più chiara, spezzata in due per l’applicazione dello sponsor. Sul fianco destro è applicata un’etichetta che ricorda i 99 anni dalla fondazione della città con il nome di Chapecò, mentre sul retro è stampata una piuma con la scritta “Somos mais que onze”, tradotto “siamo più di 11”.