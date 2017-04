Quando diciamo che realmente Francesco Totti è un’icona a 360 gradi, lo diciamo assolutamente super partes. È comprensibile che possa dividere ed aver diviso pensieri e tifo, ma come uomo ed atleta no, anche nei suoi errori in carriera, ma soprattutto nei suoi trionfi, è sempre riuscito ad attrarre le persone di tutte le età e generazioni.

Per questo Nike ha deciso di omaggiare i suoi 25 anni di carriera con uno scarpino (e sottolineiamo scarpino, perché inutile stare a valutare il momento in cui gioca poco) che un appassionato può solo apprezzare. Vediamolo nel dettaglio.

Immancabile, il linguettone. Lo ha accompagnato durante tutta la sua carriera e non solo come “vezzo” ma proprio come necessità di gioco. Non è un segreto che Francesco abbia da sempre amato impattare il pallone con una superficie più omogenea possibile. L’elastico che lo tiene ferme e permette di fissarlo è il tocco di classe ed utilità, la “X” forgiata sopra ad imprimere il segno del gladiatore.

Totti ha voluto personalmente fosse di colore oro, non per associarle alla “ricchezza”, al “valore”, ma perché effettivamente se pensiamo a Roma, l’oro è il colore che più associamo ad un lottatore romano ed alle sue armature.

Grande “chicca” il piatto suola: infatti è lo stesso che Totti utilizzava nel 2000 con la conformazione di tacchetti da lui preferita. Il tallone ah impresso Totti in nero, così come tutti i dettagli e lo swoosh, inoltre ci sono nei suoi scarpini impressi i nomi dei tre figli. La particolarità è che sono scritti a mano da Totti e poi impressi nella tomaia dello scarpino.

Oggi mercoledì 26 le potrete avere solo su Nike.com e presso il pop-up store di Roma in Piazza San Lorenzo in Lucina, Francesco sarà lì a partire dalle 11.30 di oggi. Disponibili solo 2500 pezzi.