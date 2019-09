Pochi sono i marchi iconici nel mondo, ancora meno nel mondo dello sport, ed una piccola parte di quelli nel calcio. Il doppio diamante di Umbro è riuscito, nei suoi 95 anni di storia, ad essere tra questi marchi con il suo stile, la sua innovazione e la sua eleganza.

Tutto questo è stato possibile vederlo in mostra al BASE Milano, dal 12 al 14 settembre, dove ha preso vita l’evento “Umbro 95 – Lo stile sul campo” in celebrazione di questo particolare anniversario. Una tre giorni dove è stato possibile ammirare 95 delle maglie più iconiche del marchio nato nel 1924 in Inghilterra, dalle prime in cui compariva il marchio del doppio diamante fino a quelle che hanno fatto la storia recente del calcio sulle punte del colletto alzato di Eric Cantona.

Grazie a nss sports e Classic Football Shirts, i visitatori hanno potuto ammirare da vicinissimo i prodotti Umbro, stare a stretto contatto con alcuni dei migliori designer del momento e condividere esperienze uniche. A partire dai talk sullo stile e la moda legate al calcio fino al torneo di Subbuteo giocato dai partecipanti, passando per il jersey workshop dove è stato possibile personalizzare con stampe dedicate all’evento dei vecchi modelli di maglie, ovviamente targate Umbro.

Anche per noi è stato possibile partecipare al workshop ed abbiamo realizzato una personalizzazione pulita, dedicata all’evento e con un tocco di originalità.

Cosa ne pensate della nostra maglia?

Anche voi avete partecipato a “Umbro 95 – Lo stile sul campo”?