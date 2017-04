Aumenta la pattuglia di squadre Umbro in Premier League, dopo Everton, Hull City e West Ham dalla prossima stagione anche il Bournemouth avrà il doppio diamante sulle maglie. Il contratto siglato è di 5 anni con scadenza nel 2022.

Per annunciare l’accordo gli artisti Mark Anderson e David Hicks hanno realizzato una scultura di sabbia con i loghi di Umbro e dei Cherries, la stessa è stata esposta al Vitality Stadium per permettere ai tifosi di scattare una foto da postare sui social network. Cinque di loro saranno poi sorteggiati per vincere il nuovo kit 2017-2018.

Le nuove maglie red and black firmate Umbro saranno presentate ufficialmente nel mese di giugno.