È stato presentato ufficialmente Uniforia, il pallone ufficiale degli Europei 2020 realizzato da adidas. Il nome nasce dall’unione delle parole “unità” ed “euforia”, i due sentimenti più importanti che le nazionali europee porteranno in dote alla competizione.

Per festeggiare il 60° anniversario degli Europei, la fase finale si giocherà in 12 diverse nazioni, proprio questa formula rinnovata ha ispirato adidas per la realizzazione del nuovo pallone.

Il design del pallone vuole sottolineare metaforicamente l’unione delle nazioni con dei ponti collegati tra di loro e con delle linee sfumate che rappresentano la fusione dei confini, il tutto per sottolineare che la diversità sarà il sottofondo imprescindibile del torneo attraverso un mix unico di arte e calcio.

“Quando progettiamo un pallone ufficiale, cerchiamo sempre di riflettere la cultura e le atmosfere delle strade che possiamo mostrare con orgoglio negli stadi”, ha spiegato Anika Marie Kennaugh, Product Designer di adidas.

“Ciò che abbiamo osservato in tutte le città, è il bisogno di unione per il cambiamento. Essendo uno dei più importanti eventi sportivi del mondo, UEFA EURO 2020 sarà una grande opportunità per mostrare con orgoglio il potere dell’unità e per celebrare lo sport come mezzo che unisce persone, idee e creatività”.

La livrea di Uniforia è caratterizzata da audaci pennellate nere che attraversano il pallone a rappresentare metaforicamente lo scioglimento dei confini e da linee decise vi passano sopra a simboleggiare l’attraversamento dei confini stessi, esattamente come il formato transcontinentale della competizione.

Queste ampie pennellate sono intrecciate da lampi multicolore e brillanti, che rappresentano la diversità del torneo e uniscono culture diverse.

“In questo torneo rivoluzionario, adidas celebrerà il calcio – e lo sport – come qualcosa che può unire il mondo. “Il calcio è per tutti, indipendentemente da chi sei, da dove vieni o su quale superficie giochi: ci unisce tutti quando giochiamo. Sebbene Uniforia sia solo un simbolo, rappresenta che tutti possiamo – e dovremmo – essere uniti”, sono state le parole di Florian Alt, vicepresidente del brand marketing di adidas.

Euro 2020 prenderà il via a Roma il 12 giugno e si concluderà un mese dopo con la finale al Wembley Stadium di Londra. Che ne pensate del nuovo pallone Uniforia?