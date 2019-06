Dopo aver parlato delle maglie della Germania, oggi facciamo un altro confronto tra le maglie della nazionale maschile e femminile, ossia quelle della Spagna.

Anche in questo caso, l’ispirazione è comune ma declinata in maniera differente. Si tratta della maglia dei Mondiali del 1994, non un’edizione particolarmente fortunata o degna di nota per la Spagna, eliminata ai quarti di finale dall’Italia.

La maglia era caratterizzata da tre file di rombi gialli e blu che scendevano dalla spalla destra.

Quei rombi sono stati ripresi in maniera dinamica e tratteggiata sulla maglia della squadra maschile. Cromaticamente la divisa non segue quella del ‘94, con l’azzurro dei pantaloncini e i pantaloncini neri a differenza del blu navy.

In quella della squadra femminile i rombi sono più definiti, ma tono su tono e il completamento della divisa segue quello del 1994, con pantaloncini e calzettoni blu navy.

È il momento di votare…